كشفت تقارير مغربية عن تقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بطلب رسمي لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن فتح باب الترشح لاستضافة المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الحالي 2019-2020.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فقط على ملعب يتم تحديده مسبقا لأول مرة في التاريخ.

ونشرت قناة المغربية الرياضية عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏عاجل.. الجامعة الملكية لكرة القدم تقدم طلبًا رسميًا للكاف من أجل استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء".

وأضافت: "كذلك نهائي كأس الكونفدرالية بمركب مولاي عبد الله بالرباط".