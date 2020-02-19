أعلن موقع "المشهد" اليمني عن نجاة وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، من انفجار لغم أرضي، في جبهة صرواح غربي مأرب، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر عسكري وفقا للموقع، إن المقدشي كان في زيارة تفقدية لجبهة "المشجح" في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب، مضيفا أن لغما أرضيا انفجر أثناء تواجده في الجبهة، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من مرافقيه.

وتشهد مواقع القتال بمديرية "صرواح" غربي مأرب مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مركز المديرية منذ أفريل 2015.