أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، اليوم الخميس، أول تصنيف عالمي للمنتخبات في عام 2020، والذي شهد تحركات طفيفة " بحسب موقع "فيفا " بسبب قلة المباريات منذ أواخر العام الماضي، " 15 مباراة فقط بينها مباراتان من 2019".



وجاء المنتخب الجزائري في المركز 35 بـ 1482 نقطة في التصنيف العالمي بين المنتخبات، واحتل السنغال المرتبة 20، تونس 27، نيجيريا 31، المغرب 43، غانا 46، مصر 51.



ولم تشهد المراكز العشرين الأولى أي تعديل، فبلجيكا حافظت على الصدارة وخلفها فرنسا والبرازيل على التوالي.



وكان المنتخب الفلسطيني صاحب أفضل انطلاقة، حيث تقدم 3 مراكز ليصبح في المركز 103 بـ 1204 نقطة بعد فوزه ببطولة بانغاباندو الودية في بنغلاديش.



وسينشر التصنيف المقبل في التاسع من أفريل 2020.