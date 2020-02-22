يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح غد الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء وفي جدول أعماله ملفات تخص العديد من القطاعات، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وخلال هذا الاجتماع، سيدرس المجلس "عدة ملفات تتعلق بمشروع قانون خاص بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما واقع العقار الصناعي وتسيير المناطق الصناعية، آفاق بعث وتطوير نشاطات الثقافة والإنتاج الثقافي والصناعة السينماتوغرافية، الشباب والرياضة وكذا السياحة والصناعة التقليدية".

وأضاف نفس المصدر أن مجلس الوزراء سيناقش أيضا عرضا حول "إستراتيجية الاتصال الحكومي".