سوناطراك.. مشاريع استكشاف بالجملة

تستعد سوناطراك للانطلاق في مجموعة من المشاريع الخاصة بنشاطات المنبع للبحث عن المحروقات، في خطوة من شأنها أن تساهم في رفع إمكانيات الإنتاج الوطنية.

ويتعلق الأمر بـ 11 رقعة سينطلق مجمع سوناطراك في النشاط بها، بعد صدور الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الخاصة بها، ضمن مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إثر الموافقة الممنوحة في 18 فيفري الماضي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" لصالح سوناطراك، عملا بالقانون الساري العمل به.

قرار الموافقة، تبعا للتنظيم، تصدره الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" للمؤسسة الوطنية لتحديد كيفيات ممارسة نشاطات البحث والاستغلال على مسؤوليتها وعلى نفقتها في رقعة من المجال المنجمي للمحروقات، بينما لا يدخل حيز التنفيذ إلاّ من تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى ضرورة توفر ملف الموافقة على عقد المحروقات، بالإضافة إلى عقد المحروقات ذي الصلة، وعلى قرار الإسناد.

وحسب المرسوم الرئاسي فإنّ الرقع المعنية هي "بئر العاتر" على مساحة تفوق ك 9107 كلم مربع، تقع في تراب ولايات أم البواقي، سوق أهراس وتبسة، رقعة "البنود" على مساحة 23980 كلم مربع في ولايات بشار، البيض، غرداية، الأغواط والنعامة، "حاسي الرمل 2" على مساحة تفوق 6497 كلم مربع تقع في إقليم ولاية الأغواط.

كما منحت وكالة "ألنفط" الموافقة أيضا لرقعة "إليزي وسط" على مساحة تزيد عن ك 12075 كلم مربع، متواجدة في ولاية إليزي، و"محيقن" في رقعة تفوق مساحتها 19782 كلم مربع بين ولايات الجلفة، غرداية، الأغواط وأولاد جلال، ورقعة "ملغير" على مساحة ك 11385 كلم مربع تقع في تراب ولاية الوادي، وكذا "نقرين" على مساحة واسعة تفوق 21404 كلم مربع، تتوسط كل من ولايات باتنة، بسكرة، الجلفة، المغيّر، الوادي، خنشلة، بالإضافة إلى المسيلة أولاد جلال وتبسة. وتخص الرقعة الأخرى الموافقة على "أودومي غرب 2" بمساحة 4739 كلم مربع، في ولاية إليزي، ورقعة "تالمزان" على مساحة 15589 كلم مربع، تتوسط كل من الجلفة، غرداية، الأغواط وأولاد جلال، إلى جانب "تان علاق" بمساحة فاقت 11403 كلم مربع، في إليزي و"تندوف" بأكبر مساحة تزيد عن 49937 كلم مربع في تراب ولاية تندوف.