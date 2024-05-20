صيدال: تسويق منتجات مستخلصة من كائنات حية قريبا

كشف إبراهيم زيتوني، مسؤول مشروع "فينكس بيوتيك" بمجمع صيدال، يوم الإثنين، بأن المصنع الكائن بولاية المدية سيشرع في تسويق أولى المنتجات الصيدلانية المستخلصة من الكائنات الحية والزراعية والنباتية في غضون 18 شهرا.

وأوضح زيتوني في تصريح للإذاعة الوطنية، ان "وزارة الصناعة أعدت برنامجا لإعادة بعث هذا المعمل إلى سابق عهده بصفة تدريجية من خلال تحديث وسائل الإنتاج وفي مقدمتها المحركات وأجهزة الكمبيوتر".

وقال "مشروع فينكس بيوتيك موجه إلى النخيل بالدرجة الأولى ونحن ننظر إليه نظرة بيوتكنولوجيا من خلال تخمير التمور وغيرها، قصد الحصول على مواد أولية يمكن استخدامها في إقامة صناعة صيدلانية كمرحلة أولى ذات جودة في الأسواق إلى جانب الصناعات الغذائية وكذا التجميلية".

وتابع زيتوني قائلا "الجزائر تملك إرثا عريقا في هذا المجال وهي اليوم تحوز على 9 مفاعلات حيوية لها قدرة كبيرة على التخمير وتربية الكائنات الحية بسعة 130 كيوب، في حين أن أكبر مخبر أو مفاعل حيوي في أوروبا لا تتجاوز طاقته الـ 100 كيوب، مما يؤشر على الفرص الكبيرة المتاحة أمام الجزائر لبعث صناعة صيدلانية قوية تعتمد على المواد الأولية المستخلصة من النباتات".

وأكد زيتوني أن "المصنع لديه قوة هائلة بحيث يستهلك 80 طن من البخار في الساعة، ويمكن للجزائر أن تنتج مستقبلا ما يقارب 800 طن من المضادات الحيوية إذ استطعنا التحكم في شروط الإنتاج وربحنا معركة التجديد في وقت لا تتجاوز فيه حاجيات البلاد سنويا الـ 200 طن وعندها يمكن توجيه فائض الإنتاج وتصديره إلى الأسواق الخارجية وخاصة الإفريقية".