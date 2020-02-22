أعرب الداعية السعودي، عائض القرني، عن خيبة أمله العميقة إزاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهمه بالتدخل في "كل فتنة" إقليمية، بما في ذلك النزاع اليمني.

وذكّر القرني، في تسجيل مصور، بفيديو قديم له يثني فيه على الرئيس التركي، وقال بشأن ذلك: "كنت مخدوعا به كغيري من المسلمين. كنت مغرورا به. أظهر لنا حسنا، ونحن نحب الإسلام ومن ينصر الإسلام".

وتابع الداعية أن أردوغان "ظهر على حقيقته من خلال مواقف وأفعال مشينة معيبة"، بما فيها "العداء للمملكة العربية السعودية"، حسب قوله.

وأشار القرني إلى أن أردوغان كان "أول زعيم إسلامي زار حائط البراق "المبكى لليهود"، ولدى الكيان سفارة في بلده"، مضيفا: "باع القضايا الإسلامية كلاما. باع السوريين كلاما ثم قدمهم للمحرقة والمهلكة وتخلى عنهم. دخل في كل فتنة أعلِنت في المنطقة. شارك في ليبيا في قتل الليبيين وفي اليمن في قتل اليمنيين وفي سوريا في قتل السوريين".

ووصف القرني أردوغان بأنه "بائع كلام يستضيف كل من خان وطنه وانشق على وطنه".