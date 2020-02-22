سجلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بـ " ارتياح" التراجع " الملحوظ" في ديون الأندية الجزائرية المحترفة، باستثناء اتحاد بلعباس.

وأوضحت الهيئة الفدرالية في التوصيات العامة لاجتماع المكتب الفدرالي يوم الخميس الماضي بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، أن أعضاء المكتب الفدرالي تلقوا خبر التراجع الملحوظ في ديون الأندية المحترفة بكثير من الارتياح،باستثناء اتحاد بلعباس الذي لا يزال يواجه وضعية معقدة .

وأشار الأعضاء إلى أن هذه الأندية بذلت جهودا كبيرة للحد من مشكل الديون التي أثرت على السير الحسن لها، بدون إعطاء أي أرقام تدعم هذا التراجع في ديون الأندية. وفي يناير الماضي، أشارت الرابطة المحترفة لكرة القدم إلى أن فريقي نصر حسين داي واتحاد بلعباس، ممنوعان من انتداب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يتم التراجع عن هذه العقوبة بالنسبة للنصرية والإبقاء عليها لفريق اتحاد بلعباس .

من جهة أخرى، دعم أعضاء المكتب الفدرالي فكرة إنشاء نقابة اللاعبين المحترفين الناشطين، "قصد التكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية ". وتعهدت الهيئة الفدرالية بمرافقة مشروع استحداث هذه النقابة والتي ستعزز مشهد كرة القدم الاحترافية في الجزائر.