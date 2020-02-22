يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللّواء السعيد شنڨريحة في زيارة عمل إلى دولة الإمارات، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "بدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، يشرع اللّواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، ابتداء من اليوم 22 فبراير 2020، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي "يومكس" (UMEX-2020) للأنظمة غير المأهولة وكذا "سيمتكس" (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، المزمع تنظيمهما من 23 إلى 25 فبراير 2020 بأبو ظبي".

وأضاف البيان "هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".