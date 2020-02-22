كشف والي البليدة، كمال نويصر، اليوم السبت، أنه سيتم الانطلاق "تدريجيا" مطلع السداسي الثاني من السنة الجارية في توزيع 4.500 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار "عدل 2" الجاري انجازها على مستوى المدينة الجديدة بوعينان (شرق البليدة)، مشيرا إلى أن 3.700 منها مخصصة لفائدة مكتتبي الولاية.

وأوضح نويصر على هامش زيارة العمل التي قادته اليوم لهذه المدينة الجديدة للوقوف على وتيرة انجاز مختلف المشاريع السكنية بها أنه "سيتم الشروع بشكل تدريجي ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية في تسليم الشقق السكنية المنجزة على مستوى الموقع السكني 4500 مسكن من صيغة البيع بالإيجار عدل و الذي خصصت منه حصة سكنية تضم 3700 وحدة سكنية لفائدة مكتتبي الولاية وهذا بعد غلق ملف عدل1".

وأوضح ذات المسؤول أن النسبة الأكبر من السكنات الجاري انجازها على مستوى هذا الحي السكني فاقت الأشغال بها الـ90 بالمائة هذا بالإضافة إلى استكمال ربطها بشبكتي المياه الصالحة للشرب وكذا قنوات التطهير على أن يشرع قريبا في أشغال شق و تهيئة الطرقات الداخلية.

وأضاف نويصر أن هذا المشروع السكني صادف مشاكل مالية وأخرى تقنية تعلقت بربطه بشبكتي الكهرباء و الغاز مما أثر على تقدم الأشغال، إلا أنه أكد أنه "تم تجاوز هاذين المشكلين بعد تخصيص غلاف مالي معتبر (لم يكشف عنه) لانجاز محطتي للكهرباء وكذا الغاز سيتم مباشرة أشغالهما في القريب العاجل بعد اختيار المواقع التي تبعد عن هذا الحي مسافة نحو 6 كلم".

وفي سياق ذي صلة، تفقد والي الولاية العديد من ورشات انجاز المشاريع السكنية الجاري انجازها على مستوى هذه المدينة التي تحصي 32.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ والتي تم إلى غاية اليوم توزيع 18.000 منها على المستفيدين منها.

وخلال هذه الزيارة وقف نويصر على العديد من العوائق التقنية منها وكذا الإدارية التي عطلت تقدم سير هذه المشاريع أين أمر مختلف ممثلي الهيئة التنفيذية على العمل ضمن فريق واحد والتنسيق فيما بينهم بهدف تسليم هذه السكنات لأصحابها في الآجال المحددة.

يذكر أن أهم المشاكل التي أعاقت تقدم الأشغال، حسبما وقف عليه الوالي والتي لم يتم إلى غاية الآن إيجاد الحلول الكفيلة لحلها، ما تعلق منها بنقل الأتربة المتراكمة الناجمة عن مخلفات الإنجاز وهو المشكل الذي منع من مواصلة أشغال التهيئة الخارجية عبر عدد من المواقع.