أصدرت شركة أوريدو اليوم الأحد، بياناً حول ما أثير في وسائل الإعلام بشأن طرد نيكولاي بيكرز المدير التنفيذي لفرع الشركة في الجزائر.

وأعلنت الشركة في بيان لبورصة قطر اليوم الأحد، أنها تتابع باهتمام بالغ حيثيات إبعاد الرئيس التنفيذي للشركة في الجزائر، الألماني نيكولاي بيكرز.

وتابعت أن مجلس إدارة المجموعة يجري تحقيقاً شاملاً للوقوف على أسباب القرار الصادر عن السلطات الجزائرية، كما جددت المجموعة التزامها بأعلى المعايير في خدمة عملائها وقوانين الهيئات التنظيمية لشركاتها العاملة في مختلف الدول حول العالم.

يشار أن عدة مصادر نقلت ،يوم الأربعاء أصدرت أمرا بالطرد ضد بيكرز "رسميا" بسبب قراره طرد 900 عامل في الشركة، ولم يصدر لحد اليوم أي بيان من قبل أية جهة رسمية.