رحب وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتنكيل قواته بجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم في خان يونس جنوب قطاع غزة، بواسطة جرافة عسكرية. وقال بينيت في تغريدة على “تويتر”، أمس، “هكذا ينبغي وهكذا سنفعل وسنعمل بقوة ضد المخربين”. وأضاف: “سئمنا الانتقادات المنافقة لليسار الإسرائيلي ضد “انعدام الإنسانية” باستخدام جرافة من أجل إحضار جثة المخرب إلينا”. ونددت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، بـ”تنكيل” الجيش الإسرائيلي بجثة شهيد فلسطيني بعد قتله قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة. وكان فلسطيني قد قتل وأصيب اثنان على الأقل بجروح، أمس، في استهداف من الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة. وأظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا في مكان الحادثة آلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثمان الناعم بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا، ثم سحبته خلف السياج الحدودي لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.