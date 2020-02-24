أصيب حوالى ثلاثين شخصا بينهم أطفال الإثنين حين صدمت سيارة سيارة حشدا مشاركا في كرنفال في وسط ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة التي تتجه بحسب المؤشرات إلى اعتبار الهجوم عملا "متعمدا" بدون دافع سياسي.

وأفادت النيابة العامة في فرانكفورت أن بعض الضحايا إصاباتهم بالغة نقلوا إلى مستشفيات قريبة من بلدة فولكمارسن التي حصلت فيها الوقائع في مقاطعة هيسي.

وأفادت وكالة "دي بي آ" الألمانية نقلا عن قائد شرطة فرانكفورت عن إصابة سبعة أشخاص بجروح بالغة.

وقالت النيابة العامة أنه تم "توقيف" سائق السيارة الذي أصيب ايضا بجروح، وهو ألماني عمره 29 عاما يتحدر من البلدة التي يبلغ عدد سكانها أقل من سبعة آلاف نسمة.