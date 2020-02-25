توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 92 عاما، عقب صراع مع المرض، حسب ما أكدته وسائل إعلامية مصرية مختلفة.

تولى مبارك رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من جانفي واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فيفري 2011.

ولد محمد حسني مبارك في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

التحق مبارك بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فيفري 1949، والتحق ضابطًا بسلاح المشاة، ثم التحق بالكلية الجوية وتخرج منها وحصل على بكالوريوس علوم الطيران في 12 مارس 1950، وتلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفياتي في 1964.

عمل مبارك بالقوات الجوية المصرية في العريش بشمال سيناء في 13 مارس 1950، ثم نُقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات في1951، وتم نقله لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم أصبح مساعدًا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية حتى عام 1959.

عين قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 جوان 1966، وعُين مديرًا للكلية الجوية في 1967، ثم رقى لرتبة عميد في 1969، ثم قائدًا للقوات الجوية المصرية في 1972، ثم نائبًا لوزير الحربية.

قاد محمد حسني مبارك القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973، ورقى إلى رتبة فريق طيار في فيفري 1974، وتم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية العربية المصرية، محمد أنور السادات، في أفريل 1975.