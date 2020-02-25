تتويج أربعة جزائريين بجائزة راشد بن حمد في الإمارات توج أمس الاثنين بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، أربعة كتاب جزائريين في القصة والرواية والمسرح بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في دورتها الثانية.

وتوج عبد المنعم بن السايح بالجائزة الأولى في فرع المسرح عن نصه "شعائر الإلياذة" وحاز ميلود يبرير على الجائزة الّأولى في فرع القصة القصيرة عن مجموعته "الرجل على وشك فعل شيء ما".

وافتك عبد الرشيد هميسي الجائزة الثانية في فرع الرواية للشباب عن روايته بقي بن يقظان" وحجزت الكاتبة أمينة بن منصور الجائزة الثالثة عن روايتها "ساعة ونصف من الضجيج".

واعتبرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة في رسالة تهنئة نشرتها على صفحة موقع الوزارة أن هذا التتويج " يعكس ما تزخر به الساحة الثقافية من مبدعين شباب موهوبين ومتألقين يساهمون في إشعاع الثقافة الوطنية".

يذكر أن الجائزة تقدم في فرعين في مجال الرواية للكبار والشباب، بينما تقدم باقي الفروع لفئة الشباب وقد أعلن عن تأسيس الجائزة العام الماضي في مجالات النقد والدراسات والرواية والقصة والشعر والمسرح.