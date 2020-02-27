أكد وكيل أعمال مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بن زيمة، كريم الجزيري أن موكله جدد تعاقده مع النادي الملكي.

ويمتلك الدولي الفرنسي (32 عاماً) عقدًا مع ريال مدريد حتى 30 جوان 2021، ويرغب مسؤولو السانتياغو برنابيو، في إبقائه مع الملكي لوقت أطول.

وصرح الجزيري لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية: "في الوقت الحالي، بن زيمة جدد عقده حتى عام 2022، الأمر أصبح رسميًا".

وأضاف: "إنه في حالة حب تام مع ريال مدريد، رغم أنّ ليون أيضَا لا يزال في قلبه".

وانضم بن زيمة إلى صفوف ريال مدريد عام 2009 قادما من ليون الفرنسي وحصد مع النادي الملكي عدة ألقاب محلية وقارية.