كشف مصدر موثوق لـ"الخبر" أن طائرة خاصة صغيرة من نوع فالكو حطت بمطار كريم بلقاسم الدولي بحاسي مسعود على الساعة الثالثة مساءا ثم غادرت بعد ذلك في اتجاه حاسي بركين لإجلاء الرعية الايطالي المصاب بفيروس كورونا .

وأفاد المصدر ذاته أن الطائرة ذاتها ستعاود الهبوط من جديد بمطار حاسي مسعود وعلى متنها الرعية الايطالي الذي يعمل رئيس مصلحة بمجمع الشراكة سوناطراك - ايني الايطالية وبالضبط بقاعدة الحياة "واد تاه أمالو" بحاسي بركين، قبل ترحيله في ما بعد إلى ايطاليا لمواصلة إخضاعه للعلاج، في الوقت الذي لم تتسرب فيه أي معلومات حول طبيعة حالته الصحية .

وكانت وزارة الصحة قد أوفدت أمس الخميس، فرقة طبية متخصصة إلى قاعدة الحياة المذكورة التي تبعد حوالي 350 كلم عن مدينة حاسي مسعود، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات والمخطط الطبي الاستعجالي لمنع انتشار الفيروس بالقاعدة ذاتها التي يعمل زهاء 500 عامل جزائري.