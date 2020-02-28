أكد السفير السعودي لدى الجزائر عبد العزيز العميريني ، اليوم ، أن قرار وزارة خارجية بلاده بتعليق الدخول إلى المملكة العربية السعودية لغرض العمرة يكتسب طابعا مؤقتا دعما للجهود الدولية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.

وقال العميريني في تغريدة له في حسابه الرسمي على تويتر أن بلاده تحرص على حماية وسلامة المواطنين والمقيمين والمعتمرين، ولتحقيق ذلك قررت وزارة الخارجية(السعودية) تعليق الدخول إلى المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً لتفادي وصول فيروس كورونا الجديد وانتشاره على أراضيها.

وأضاف ان هذا القرار يدعم أيضا جهود الدول والمنظمات العالمية لمكافحة هذا الفيروس.