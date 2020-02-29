تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2019 من استرجاع ما يفوق 1203 ممتلك ثقافي محمي، وهي قطع تمت سرقتها من المعالم الأثرية الوطنية. وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه من بين ما استرجعته الفرق المتخصصة للشرطة القضائية هناك ”1179 قطعة نقدية أثرية”، ومعالجة 31 قضية تورط فيها 50 شخصا من بينهم أجنبيان. وأورد البيان أن التنسيق الدولي مع القطاعات الوزارية المختصة وهيئات الشرطة الدولية، على غرار منظمة الأنتربول، مكن من حل عدة قضايا ”نوعية” واسترجاع ممتلكات ثقافية محمية. ومن بين ما تم استرجاعه ”قناع الڤورڤون” سنة 2014، وهو تحفة أثرية وزنها 350 كلغ تعرضت للسرقة من الموقع الأثري ”هيبون” بعنابة سنة 1996.