نصب رئيس أساقفة الجزائر، بول ديفارج، أمس بعنابة، الكاهن نيكولا ليرنو أسقفا جديدا على رأس أبرشية قسنطينة وهيبون بعنابة. وجرت مراسم التنصيب الرسمي للأسقف الجديد بكنيسة القديس أوغستين بمدينة عنابة بحضور سلطات الولاية وممثل عن الاتحاد الأوروبي بالجزائر وقنصلي فرنسا وتونس بعنابة ورجال الديانة المسيحية وعدد من المدعوين. وكان الأسقف الجديد لأبرشية قسنطينة وهيبون نيكولا ليرنو الذي يبلغ من العمر44 سنة، وهو خريج الجامعة الفرنسية، كاهنا بأبرشية تونس قبل أن يعين على رأس أبرشية منطقة الشرق الجزائري. وتمثل أبرشية قسنطينة وهيبون الكنسية الكاثوليكية بالجزائر من خلال الكنائس والأماكن المعتمدة الخاصة بالديانة المسيحية الموجودة بمنطقة الشرق الجزائري.