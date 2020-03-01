كشف المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعڤاب، أنه سيتم عقد لقاء أخير في غضون الأسبوع الجاري بين أعضاء لجنة صياغة مسودة الدستور ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل عرضها على الأحزاب والنقابات. وأوضح لعڤاب، خلال لقاء حول ”مشروع إثراء الدستور”، بجامعة المسيلة، أنه سيتم فرز وتبويب المقترحات قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه في مناقشة علنية بهدف إطلاع المواطنين على محتوى هذه الوثيقة، مضيفا أن ”هناك تطابقا في وجهات النظر بشأن المشاورات حول تعديل الدستور في قضايا عديدة، من بينها الفصل بين السلطات بما يضمن التوازن فيما بينها، وإنشاء محكمة دستورية وحماية الثوابت من الاستهداف”، وهي قضايا ”جوهرية سيتم إدراجها في الدستور المعدل”.