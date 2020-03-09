تفاجأ مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، معاق بنسبة 70 بالمئة، بقرار رئيس بلدية بن عكنون بالجزائر العاصمة، والقاضي بضرورة دفع مستحقات حجز مكان لركن سيارته، (مع أن هذا حق يضمنه له القانون الجزائري رقم 09-02 المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وجميع الأعراف الدولية)، وهو الذي خاض معركة إدارية دامت قرابة السنة ليتحصل على رخصة للركن من البلدية، وبعد أن استغل المكان لمدة سنة واحدة، راح رئيس البلدية، في قرار مفاجئ، يغيّر من موقفه ويطالب المواطن بضرورة دفع مقابل مادي نظير استغلال المكان المخصص لركن السيارة، رافضا كل الحجج المقدمة والوثائق الإدارية التي بحوزة المواطن الذي يجب أن يعمل بحكمة والي مستغانم و”يتدبر رأسه” لإيجاد حل لمشكلته.