أعلن الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، فرض حجر صحي على نفسه كتدبير وقائي، معلقا أي نشاط عام له في البرتغال والخارج لأسبوعين. وأرجع الرئيس البرتغالي قراره إلى احتكاكه، الأسبوع الماضي، بتلاميذ مدرسة في شمال البرتغال، أغلقت لاحقا بعدما ظهرت فيها إصابة بفيروس “كورونا”، حسب شبكة “أي. بي. سي” الأمريكية. من جانبها. أوضحت الرئاسة البرتغالية، في بيان لها، أن “التلميذ الذي نقل إلى المستشفى لم يشارك في لقاء الرئيس”، مضيفة أن الرئيس “لم يظهر أي أعراض، وسيواصل أنشطته من القصر الرئاسي”. وأوضح البيان أن “الرئيس دي سوزا قرر التزام توصيات السلطات الصحية لأنه يعتبر أنه ينبغي أن يكون مثالا يحتذى به”.