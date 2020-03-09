أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، أمس الإثنين، عن الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس “كورونا” في البلاد. وقال رئيسي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، “تم منح إجازات “إطلاق سراح مؤقت” لحوالي 70 ألف سجين بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية. وأضاف: “أعطينا السجناء إجازة للذهاب إلى منازلهم طالما لا يؤدون إلى انعدام الأمن في المجتمع، وأعطينا الأولية في هذه الإجازات لمن يعانون من بعض الأمراض”. وأشار رئيس السلطة القضائية في إيران إلى أن “المدانين باحتكار المواد الطبية سوف تتم محاكمتهم بشكل علني وتصادر المواد المحتكرة لديهم ويتم توزيعها بسرعة على الشعب”.