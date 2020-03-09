توجد الكثير من ورشات المشاريع السكنية المفتوحة منذ عقود بولاية ڤالمة، ولم يتمكن أصحاب السكنات إلى غاية اليوم من الحصول عليها، ولا استرجاع أموالهم، حتى أن هناك من مات أو مات أحد أفراد عائلته، ومنهم من فقد الأمل في أن تلتئم عائلته بين جدران سكن يحفظ الكرامة، كما أن هناك أرامل تولين مواصلة “مهمة” انتظار سكنات أزواجهن. والحال أن تأخر مشاريع بناء السكن في الجزائر هي السمة الغالبة على جميع الولايات. فبين دفع ملف الاستفادة من سكن وبين الحصول عليه فعليا قد تتعدى فترة الانتظار العشرين سنة.