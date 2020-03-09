قامت مصالح التجارة، بداية شهر مارس الجاري، بتحرير محاضر متابعات قضائية ضد أربع ملبنات لإنتاج الحليب المبستر بولايات من غرب البلاد، وتحويلها إلى الجهات القضائية للفصل فيها، إثر الكشف عن عدد من المخالفات، منها ما يشكل خطرا على الصحة العمومية. وتمس هذه الإجراءات، حسب المدير الجهوي للتجارة بسعيدة، أربع ملبنات لإنتاج الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية، تتواجد بولايات سعيدة ومعسكر وغليزان والشلف، بسبب مخالفات تتعلق بـ«ممارسة أسعار غير شرعية” و”عدم الفوترة” و”انعدام النظافة” و«ممارسة نشاط دون اعتماد صحي”. وتم بموجب التحقيقات، إصدار قرار بغلق ملبنة لإنتاج الحليب المبستر بولاية غليزان ومتابعتها قضائيا، بعدما كانت تمارس نشاطها بطريقة غير قانونية ودون اعتماد صحي ودون مراعاتها لأدنى شروط النظافة الصحية، حسب نفس المصدر.