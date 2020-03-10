تضيع كميات كبيرة من الماء، يوميا، بحي “لاكريسونيار” في بلدية باش جراح في الجزائر العاصمة، في مشهد تدمع له العين و”يوجع” القلب خصوصا في هذه الأيام التي تتميز بشح الأمطار. ورغم أن هذه الوضعية عمرها يقارب الشهرين، إلا أن مؤسسة “سيال” المكلفة بإصلاح الأضرار التي تلحق بشبكة نقل الماء الشروب في الجزائر العاصمة، “لم تجد الحل”، رغم تنقل ممثلين عنها إلى عين المكان مرتين، حيث اكتفوا بالمعاينة لكن لم يعودوا. ويخيل لكل زائر للحي المذكور أن الأمر يتعلق بمجرى مائي طبيعي بسبب التدفق الكبير للماء من القناة المتضررة. فإلى متى تستمر هذه الوضعية؟ يتساءل المواطنون.