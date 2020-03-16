مع تسارع انتشار فيروس كورونا ازدادت المخاوف من استخدام الأوراق النقدية في العالم، وفي ظل ذلك طمأنت مؤسسة روسية بشأن استخدام الأوراق النقدية الروسية. وكشفت المؤسسة المسؤولة عن طباعة الأوراق النقدية في روسيا “غوس زناك”،

عن الإجراءات التي تستخدمها عند طباعة الأوراق النقدية وقبل طرحها في الأسواق. وقالت المؤسسة إن “مواد مطهرة خاصة تستخدم عند طباعة الأوراق النقدية الروسية، لذلك فإن أسطح الأوراق النقدية الروسية لا تعد بيئة مثالية لتكاثر البكيتريا والكائنات الدقيقة”. وأكدت المؤسسة أنه لا خوف من تداول الأوراق النقدية الروسية، وقدمت توصية واحدة كإجراء وقائي وهي غسل اليدين بكثرة. وفي ظل تسارع انتشار فيروس كورونا في العالم تقوم بعض البنوك المركزية في العالم بتطهير الأوراق النقدية، وعزلها لفترة من الزمن، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.