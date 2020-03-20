دعا التقني التونسي يامن الزلفاني مدرب شبيبة القبائل جماهير كرة القدم إلى احترام قواعد السلامة، وتطبيق كافة التعليمات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وقال الزلفاني في تصريحات صحفية ”أتوجه برسالتي هذه إلى جماهير كرة القدم وكذا زملائي المدربين للمساهمة في وضع حد لانتشار فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن، فالعالم يمر بمرحلة حرجة بسببه، ويجب علينا جميعا التضامن من أجل محاربة هذا الوباء الخطير”، وأضاف: ”كرة القدم طالما كانت مسرحا للتحديات، وهذا الأمر يدفعنا اليوم للمواصلة على نفس النسق. يجب إطلاق حملات للتوعية، وإقناع الجماهير بالتحلي بالحذر، واتباع كافة التعليمات للحفاظ على سلامتهم وسلامة أقربائهم”.



