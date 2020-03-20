حظي درس للإمام الخطيب بمسجد موسى بن نصير في الرغاية بالجزائر العاصمة، قدمه بخاصية البث المباشر على الفيسبوك تزامنا مع الوقت المفترض لصلاة الجمعة، بأكثر من 10 آلاف مشاهدة حتى من خارج الوطن ومن مسلمين من جنسيات أخرى، وتحديدا من الأشخاص الذين بقيت قلوبهم معلقة ببيوت الله وكان صعبا عليهم تعليق صلاة الجمعة إثر ارتفاع حالات الوفيات بوباء كورونا وتزايد الإصابات المؤكدة، واجتهد الإمام في درسه ليهدئ من روع أولئك الذين قادتهم عاطفتهم إلى الصلاة أمام أبواب المساجد، وحثهم على تغليب الحكمة والتحلي بالوعي حتى يتحكموا في انفعالاتهم الجياشة بالنظر للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والعالم ككل، مستندا إلى أحاديث وآيات قرآنية وشواهد من التاريخ الإسلامي.



