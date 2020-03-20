اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف الجزائري بغداد بونجاح، نجم السد القطري، في شباك فريق ناساف الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في نسخة عام 2018، ضمن قائمة الأجمل في تاريخ رابطة أبطال آسيا. ونشر الاتحاد الآسيوي تقريراً على موقعه الإلكتروني حول أجمل 5 أهداف ”أكروباتية” في تاريخ البطولة القارية، وجاء من ضمنها هدف بونجاح. وتواجد أيضاً ضمن قائمة الأجمل هدف شجاعي خليل زاده لاعب بيرسيبوليس الإيراني بشباك الأهلي السعودي عام 2019، وكذلك مقصية دونغ غوك لاعب تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي التي هز بها شباك فريق كاشيوا ريسول الياباني عام 2015.



