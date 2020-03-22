حافظ الفرنسي كيليان مبابي على صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم، في حين غاب اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة الخمسة الأوائل. ووفقا لموقع “ترانسفار ماركت”، المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن القيمة السوقية لمبابي تبلغ حاليا نحو 200 مليون أورو. وتقدم النجم الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، إلى المركز الثاني بقيمة تفوق 160 مليون أورو، تاركا المركز الثالث للبرازيلي نيمار الذي تقدر قيمته أيضا بنحو 160 مليون أورو. وجاء نجم نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، في المركز الرابع بـ150 مليون أورو، متبوعا بزميله المصري محمد صلاح بـ150 مليون أورو، فيما احتل ميسي المركز الثامن بقيمة تقارب 140 مليون أورو، في حين لم يتم تحديد مركز رونالدو وقيمته السوقية حاليا.