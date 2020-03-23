دعا رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع خلافاتها جانبا وسط الأوضاع التي تشهدها هذه الدول خاصة، والعالم بشكل عام، لمواجهة فيروس “كورونا”. وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات: “لا أحد منا يستطيع تحديد الوقت الذي ستتم فيه السيطرة على هذا الوباء الذي يجتاح العالم، ولكن الأمر المؤكد أنه ستكون هناك عواقب ونتائج صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية لهذه الجائحة على العالم بأسر”، وأضاف: “وهنا أريد أن أهيب بالذات بدول مجلس التعاون وأقول لهم: أما آن لكم أن تضعوا خلافاتكم التي أضرت بكم جميعا جانبا؟”، وأردف: “ولا أريد هنا أن يعتقد أحد أنني أريد بهذه المناسبة المؤلمة التماسا لفك الحصار عن بلدي. فنحن عشنا 3 سنوات من الحصار واستطعنا أن نتجاوز عواقبه، ولله الحمد، بفضل صمود القيادة والشعب القطري، ونستطيع الاستمرار بالعزم نفسه، ولكن التحديات التي تواجهنا جميعا أكبر من ذلك بكثير. إذن أليس منا رجل رشيد يبادر بإصلاح الوضع تجنبا لما هو أخطر!؟”.