أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال للسيدات لكرة القدم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "يويفا" في بيان نشره على صفحته الرسمية في تويتر: "تم رسميا تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للسيدات بسبب فيروس كورونا (الجائحة)". وأضاف: "لم يتخذ أي قرار بشأن المواعيد الجديدة المعاد ترتيبها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020 " لمدة عام، ووافق الاتحاد الدولي على تلك الخطوة حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير التي ستحضر البطولة، كما وافق أيضا على تأجيل بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية، لتنقل من شهري يونيو ويوليو 2020، إلى المواعيد نفسها في العام التالي، وذلك لتمكين اللاعبين المحترفين في أوروبا من إنهاء الموسم مع أنديتهم.