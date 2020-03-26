أكدت مصالح ولاية الأغواط تسجيل أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا بعد التحاليل الطبية لمعهد باستور، حيث تخضع هذه الحالة للعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص بالمؤسسة العمومية الإستشفائية أحميدة بن عجيلة بالأغواط.

وحسب مصادر "الخبر" فإن المصابة امرأة تبلغ من العمر 38 سنة تقطن بولاية البليدة وتعمل أستاذة بمنطقة أولاد يعيش، حيث كانت في زيارة عائلية لأسرتها التي تقيم بحي الزهور بحاسي الرمل، وفور شعورها بأعراض المرض تم نقلها للمصالح الصحية والتكفل بها منذ حوالي أسبوع بمصلحة العزل الطبي بمستشفى أحميدة بن عجيلة بالأغواط أين تتلقى العلاج من طرف الطاقم المتخصص.