يستمر وباء كوفيد-19 حصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر من يوم ليوم.

تجاوزت حصيلة ضحايا المرض 30 ألف شخص حول العالم ببلوغ 30,883 وفاة بحسب أحدث إحصائية حتى اليوم الأحد السادسة صباحاً بتوقيت الجزائر.

في حين بلغ عدد الإصابات 664,103 وبلغ عدد الحالات التي شفيت 142,361 في حين عدد الحالات النشطة بلغ 490,859 من ضمنها 25,207 حالة حرجة.

ومع تسجيلها 10023 وفاة، منها 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، تعد إيطاليا البلد الأكثر تأثّرا في العالم بالوباء. وسجّلت بالمجموع 92 ألفاً و472 إصابة بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3 بالمائة الخميس و+7,4 بالمائة الجمعة و+6,9 بالمائة السبت.

وتعيش أوروبا والولايات المتحدة أوقاتاً عصيبة في مواجهة جائحة كوفيد-19، بينما بدأت ووهان الصينية التي انتشر منها الوباء تخرج تدريجاً من العزل التام. وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للمرض، فُرض على أكثر من ثلاثة مليارات شخص البقاء في منازلهم طوعاً أو قسراً.

لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لا تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.

تسجيل 270 إصابة جديدة بروسيا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد، عن تسجيل 270 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1534.

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 26 منطقة، معظمها (197 حالة) في العاصمة موسكو.

وتم تسجيل وفاتين في موسكو ووفاة واحدة في كل من سان بطرسبورغ ومقاطعة أورينبورغ وسط البلاد، لتصل حصيلة الوفيات إلى 8.

وأضاف البيان أن 15 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 64.

وفي وقت سابق دعا رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين إلى تشديد الإجراءات ضد تفشي فيروس كورونا في عموم أراضي البلاد، وحث المواطنين على الامتناع عن التحركات غير الضرورية في الأيام القادمة.

قرارات للبنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر كورونا، على أن يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وأضاف البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.

تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأحد، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي أمس السبت مسجلا انخفاضا من 54 في اليوم السابق.

وأوضحت أن جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة هي لمسافرين قادمين من الخارج.

وخلال الأيام السبعة الماضية، سجلت الصين 313 حالة إصابة قادمة من الخارج مقابل ست حالات عدوى محلية فقط.

ومعظم الحالات القادمة من الخارج هي لصينيين عائدين إلى وطنهم. وصدرت أوامر لشركات الطيران بتقليص الرحلات الدولية بشكل كبير بدءا من اليوم الأحد. كما بدأ أمس تطبيق قيود على الأجانب الوافدين إلى البلاد.

وتوفي خمسة أشخاص أمس السبت جميعهم في مدينة ووهان، المركز الصناعي الذي ظهر فيه الوباء في ديسمبر الماضي. غير أن ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، أعلنت عن رصد إصابة جديدة واحدة فقط بكورونا خلال الأيام العشرة الماضية، فيما كان السبت رابع يوم على التوالي لا تسجل فيه هوبي أي إصابات جديدة مؤكدة.

ومع رفع القيود عن حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجيا إعادة فتح الحدود واستئناف تشغيل بعض خدمات المواصلات.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني 3300 إجمالا بينما بلغ عدد الإصابات 81439.

سنغافورة تسحب جواز سفر شخص انتهك الحجر الصحي

سحبت السلطات في سنغافورة جواز سفر من أحد المقيمين بسبب انتهاكه إجراءات الحجر الصحي في منزله، التي كان يتعين عليه التقيد بها بعد عودته من الخارج.

وقالت إدارة الهجرة، إن السلطات ولأول مرة تقرر اتخاذ هذا الإجراء، في إطار الوضع الذي تعيشه البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت أن المقيم الذي تم سحب جواز السفر منه، هو مواطن إندونيسي، كان ملزما بالبقاء في بيته لمدة 14 يوما، وتم اتخاذ هذا القرار في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق حذرت السلطات في سنغافورة من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من ينتهك إجراءات الحجر الصحي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في سنغافورة حتى الآن 800 حالة.

حصيلة كورونا في تايلاندا

أعلنت السلطات التايلاندية اليوم الأحد، عن تسجيل 143 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1338 والوفيات إلى 7.

وقال المتحدث باسم المركز الحكومى لإدارة حالات كورونا، إن آخر الضحايا هو رجل يبلغ 68 عاما حضر نزال ملاكمة في بانكوك، واتضح وجود مجموعة من حالات الإصابة بكورونا في المكان.

وفرضت السلطات التايلاندية حظرا في مقاطعات باتاني ويالا وناراثيوات الجنوبية، بينما طلبت من الناس في منتجع بوكيت البقاء في منازلهم بين الساعة 8 مساء و3 صباحا، تطبيقا لقيود جديدة على التنقل للحد من انتشار كورونا.

أول حالة وفاة في نيوزيلندا

أفادت المديرة العامة لوزارة الصحة في نيوزيلندا آشلي بلومفيلد اليوم الأحد، بتسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وأن عدد المصابين زاد بـ63 ليصل الإجمالي إلى 514 شخصا.

وأوضحت المسؤولة أن المرأة المتوفاة كانت في السبعينات من العمر، وجرى تشخيص إصابتها في البداية بالإنفلونزا.

وكانت نيوزيلندا أعلنت الخميس فرض عزلة ذاتية وإغلاق جميع الخدمات غير الأساسية والمدارس والمكاتب مع تزايد أرقام المصابين بكورونا في البلاد.

روحاني: كورونا قد تبقى في المجتمع عام آخر أو عامين

لم يستبعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن يبقى فيروس كورونا لمدة طويلة قد تصل حتى العامين.

وقال روحاني خلال اجتماع مع الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، إنه لا يمكن القول إن الفيروس سيزول في غضون أسبوع أو 10 أيام وهو باق في المجتمع ربما لعام آخر أو عامين.

كما دعا روحاني إلى إلى ضرورة إعداد المجمتع للحياة والتعايش مع فيروس كورونا إلى أن يتم العثور الدواء أو اللقاح المناسب له.

ولفت إلى ضرورة "تغيير ظروف مجتمعنا بحيث تكون قادرة على تحمل كورونا".

وقال الرئيس الإيراني إن تفي الفيروس بلغ ذروته في بعض المحافظات وبعد عطلة عيد النوروز يمكن تحديد إن كانت إيران قد بلغت الذروة أم لا.

تونس.. 51 حالة إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة التونسية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس 278 حالة مؤكدة، من بين مجموع 2769 تحليلا تم القيام بها.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها مساء أمس السبت، أنه تم الكشف عن الحالات الجديدة إثر إجراء 724 تحليلا مخبريا في مخابر كل من مستشفى "شارل نيكول" (334 تحليلا) و"معهد باستور" (248 تحليلا) والمستشفى العسكري (142 تحليلا).

إلى ذلك تم تسجيل 8 حالات وفاة حتى الآن، في تونس جراء فيروس كورونا.

وفي نفس السياق قالت وزارة الصحة إنه وفي إطار المتابعة الحينية للوافدين، تم إلى حد أمس السبت، إخضاع 18162 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 10555 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية، و7607 لا زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

زوجة رئيس وزراء كندا تعلن شفاءها من الوباء

أكدت صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت على صفحتها في "فيسبوك" مساء السبت: "أشعر بتحسن كبير. تلقيت تقريرا إيجابيا من طبيبي ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا".

وشددت على ضرورة أن يتبع الجميع "البروتوكولات الصحية وأن يبقوا في المنزل".

وتم اكتشاف إصابة صوفي بفيروس كورونا بعد عودتها من لندن يوم 12 مارس، ما دفع زوجها الذي لم تظهر عليه أي أعراض بالإصابة إلى البقاء معزولا والعمل عن بعد في بيته على بعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.

ولوقف تفشي كورونا في كندا، أعلن رئيس الوزراء في 17 مارس، إغلاق حدود بلاده في وجه المسافرين غير الكنديين باستثناء الأمريكيين.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في كندا في 15 يناير الماضي، وتجاوز عدد المصابين بحسب آخر البيانات 5 آلاف شخص، وتوفي 60 شخصا.

الأمم المتحدة تقدم أقنعة طبية للعاملين بالرعاية الصحية في نيويورك

أفادت وسائل إعلام أن منظمة ​الأمم المتحدة​ سلمت العاملين في مجال الرعاية الصحية في مدينة ​نيويورك​ الأمريكية نحو ربع مليون قناع طبي.

وأكد مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، له أن "الفرق الطبية تعمل على الاستجابة لتفشي ​فيروس كورونا​ في مدينة نيويورك، لذا أعلنت المنظمة الدولية التبرع بـ 250 ألف قناع واقٍ للوجه وهي مستلزمات موجودة في مخازن الأمم المتحدة وتفيض عن حاجتها".

ولفت البيان إلى أن "الأمم المتحدة وأفرادا من بعثة ​الولايات المتحدة​ الدائمة لدى المنظمة يعملون مع مكتب رئيس بلدية نيويورك لنقل ​المستلزمات الطبية​ على وجه السرعة إلى المرافق الطبية في أرجاء المدينة".

تسجيل 17 إصابة جديدة في قبرص

أعلنت السلطات القبرصية، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 179، فيما توفي خمسة أشخاص خلال الأيام السابقة جراء الفيروس.

جدير بالذكر أن قبرص أعلنت يوم 23 مارس الجاري إغلاق ​الجزيرة​ حتى 13 أفريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأكدت أن حركة الأشخاص باتت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وجميع موظفيه، قد قاموا بإجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كإجراء احترازي، وأكدت النتائج عدم اصابتهم.

وفاة رضيع أمريكي بكوفيد 19

توفي رضيع أمريكي جراء اصابته بفيروس كوفيد-19، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية الينوي مساء السبت.

وقال حاكم الولاية جاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي إن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية.

وأعلنت إدارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا ايجابياً.

سلطنة عمان: تسجيل 15 إصابة جديدة

أفادت ​وزارة الصحة​ العُمانية أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد المصابين إلى 167.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس تشخيص 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 152، مشيرة الى أن الحالات الجديدة كلها لمواطنين عمانيين، و 8 منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 5 حالات للتقصي الوبائي. فيما تم التأكد من شفاء 23 حالة.

وحتى صباح يوم أمس، تجاوز عدد مصابي "كوفيد- 19" حول العالم 597 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 133 ألفا.

وفاة أول سجين بالوباء

قال مكتب السجون إن أول نزيل سجن فيدرالي في الولايات المتحدة توفي السبت بعد إصابته بفيروس كورونا، في سجن في لويزيانا.

وقال مكتب السجون إن خمسة سجناء ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في مجمع سجن لويزيانا.

غوايدو يدعو لإنشاء حكومة طوارئ وطنية

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ليلة السبت إلى إنشاء "حكومة طوارئ وطنية" ذات توجهات سياسية متنوعة لمحاربة انتشار الفيروس التاجي بمساعدة 1.2 مليار دولار من القروض الدولية.

وقال غوايدو في مقطع فيديو نشر على تويتر إن حكومة الوحدة لن يرأسها نيكولاس مادورو.

لكن في عرض للمصالحة، قال غوايدو، الذي اعترفت به الولايات المتحدة و 60 دولة أخرى كزعيم شرعي لفنزويلا ، إن معارضي مادورو بحاجة إلى أن يكونوا "واقعيين" وأن يكونوا مستعدين لتقاسم السلطة.

وقال إن المؤسسات المالية الدولية مستعدة لدعم مثل هذا الترتيب لتقاسم السلطة مع قروض بقيمة 1.2 مليار دولار حتى تتمكن فنزويلا من مكافحة الوباء. وقال إن القروض ستستخدم لمساعدة العائلات الفنزويلية التي يتوقع أن تتضرر ليس فقط بسبب انتشار المرض ولكن أيضا الصدمة الاقتصادية من انهيار أسعار النفط ، وهو المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.

السعودية تضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل

أشارت صحيفة "واس" الى أن "​السعودية​ ضبطت أكثر من مليون كمامة مخزنة بحائل وتعيد ضخها بالصيدليات​".

هذا وكان المتحدث باسم الصحة السعودية أشار في التقرير اليومي لفيروس كورونا المستجد إلى إن "السعودية سجلت 99 حالة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات 1203".

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن بلاده سجلت حالتي شفاء ليبلغ إجمالي الحالات التي تعافت في السعودية 37 حالة، في حين توفي شخص جديد نتيجة هذا المرض ليبلغ الإجمالي 4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن 4 حالات تتلقى العناية الطبية المكثفة، ولفتت إلى أن 10 حالات جديدة مرتبطة بالسفر خارج السعودية.

تسجيل أول وفاة بكورونا في مالي

أعلنت السلطات الصحية المالية السبت تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك عشية الانتخابات التشريعية التي أبقي على موعدها رغم تزايد انتشار المرض في البلاد التي تعاني من العنف الأهلي وهجمات المتشددين.

ورغم رصد أولى الإصابات بالفيروس في مالي الأربعاء، أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا مساء اليوم نفسه الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية الأحد.

ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا

سجلت ​السلطات الألمانية​ أكثر من 60 وفاة، ونحو أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية.

وبلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد المسجلين رسمياً في ألمانيا حتى مساء السبت 54200 شخص. جاء ذلك في إحصاء أعدته وكالة الأنباء الألمانية وفقاً لما تسجله الولايات الألمانية من إصابات على أراضيها كل منها على حدة.

وسجلت ولاية شمال الراين وستفاليا شمال غربي البلاد أكبر عدد للإصابات داخل ولاية واحدة، حيث وصل عدد المصابين فيها بالعدوى إلى 12744 شخصاً، وبلغ عدد الوفيات فيها 105 حالات، تليها ولاية بافاريا جنوب شرقي البلاد بما مجموعه 11862 إصابة بالعدوى ووفاة 85 شخصاً، ثم ولاية بادن فوتمبرغ، التي بلغ عدد الإصابات فيها 10819 ووفاة 118 شخصاً.

وسجلت ولاية هامبورغ أعلى نسبة إصابات بالمرضلكل 100 ألف نسمة، إذ حققت قيمة بلغت 105.1، مقارنة بمعدل 65.2 في بقية الولايات الألمانية.

أستراليا: معدل انتشار كورونا انخفض إلى النصف

أكد رئيس الوزراء الأسترالي، ​سكوت موريسون​ أن معدل انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد في ​أستراليا​ انخفض إلى النصف في الأيام الأخيرة، موضحا ان "الزيادة اليومية للحالات في الأيام الأخيرة تراوح بين 13 و15 بالمائة، انخفاضا من 25 إلى 30 بالمائة قبل أسبوع، مما يظهر أن إجراءات التباعد الاجتماعي ناجعة".

كما أعلن موريسون عن تقديم ​الحكومة​ نحو 680 مليون ​دولار​ أمريكي كدعم إضافي لتوسيع خدمات الرعاية الطبية عبر ​الهاتف​ والخدمات الصحية الأخرى. وكان موريسون، قد دعا إلى عدم التجمع في مجموعات تضم أكثر من 500 شخص، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون في قطاع الصحة من أن ملايين السكان سيصابون بفيروس كورونا المستجد خلال أشهر.