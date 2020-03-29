ذكرت مصادر طبية في ولاية عين تموشنت، أنه تم تسجيل حالتين مؤكدتين للإصابة بوباء "كورفيد 19 "، توجدان على مستوى المصلحة المستحدثة في مستشفى المدينة لعلاج المصابين بهذا الداء. في الوقت الذي اشارت فيه ذات المصادر أن الحالة الثانية المسجلة أمس، وهي امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، أصيبت بالعدوى بعد تنقلها إلى ولاية في وسط البلاد. وقد قامت المصالح الصحية لولاية عين تموشنت، بعزل 19 فردا من أقاربها لإخضاعهم للتحاليل والمراقبة الطبية، في انتظار صدور تقارير ملحقة مخبر "باستور" في وهران. مع الإشارة إلى أن الحالة الأولى للإصابة اكتشفت لدى مواطن، عائد من الخارج، يقيم في مدينة بين صاف الساحلية،

من جهة أخرى تخضع 150 شخصا من الجنسين، من بينهم أطفال، إلى الحجر الصحي في مختلف المراكز المستحدثة لهذا الغرض في ولاية عين تموشنت، سواء لاحتكاكهم بعائدين من الخارج، منهم 65 مسافرا قدموا من موسكو (روسيا) يوم السبت 21 مارس الماضي، عبر المطار الدولي "مصالي الحاج". حيث يخضعون للحجر في المحطة المعدنية بحمام بوحجر. وأكدت مصادر من مديرية الصحة لولاية عين تموشنت أن الحالة الصحية لهؤلاء المواطنين مستقرة، ولم تظهر عليهم مضاعفات. في حين ما زال المواطنون الـ 40 الذين تقرر حجرهم في بلدية شعبة اللحم منذ يوم الجمعة 20 مارس الماضي، تحت المراقبة الطبية، وهم الذين كانوا يحيون عرسا قدم إليهم معزومون من مدينتي مستغانم وبوفاريك. وأفادت مصادر طبية أنه لم تظهر عليهم علامات المرض لحد الآن.