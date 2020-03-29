ناشد وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، اليوم، في رسالة للشعب للجزائري بشأن تفشي وباء كورونا بالبلاد.

ودعا الإبراهيمي الجزائريين لعدم الاستهانة بأخطار الوباء الفتاك الجديد على البشرية وعدم الانجرار وراء الخطابات التي تزرع الرعب في نفوس المواطنين.

وقال طالب الإبراهيمي إن "الإجراءات الوقائية لا بديل عنها في الوقت الراهن كالحجر الصحي والعزل والتخفيف من الحركة والتقليل من التنقل، والأخذ بالإرشادات الطبية، كل ذلك في روح من التآخي والتآزر والهدوء والانضباط والاحتساب إلى الله عز وجل".

وأضاف المتحدث: "لا تهوين ولا تهويل، بل اليقظة والحيطة والوقاية والصبر التي بشرنا به الله كلما أصابتنا مصيبة".