سينتج المجمع الصناعي الوطني الخاص "سيدي بن ذهيبة" بمستغانم بالتعاون مع قطاع التكوين و التعليم المهنيين 80 ألف كمامة واقية و9 ألاف بذلة خاصة بالسلك الطبي وشبه الطبي، حسبما علم اليوم الأحد من صاحب المبادرة.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمجمع، شارف قسوس، أن المجمع الصناعي المتواجد مقره الرئيسي ببلدية ماسرة، سيقوم بالتعاون مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين بإنتاج هذه المواد الوقائية للمساهمة في المجهودات المبذولة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومن المقرر أن تبدأ عملية تصنيع هذه الوسائل الوقائية على مستوى ورشات الخياطة بمركزي التكوين المهني والتمهين ببلدية حاسي مماش وبخروبة (بلدية مستغانم) حيث يوفر المجمع المادة الأولية اللازمة.

وأضاف أن المجمع الذي يضم عدة وحدات صناعية، سيستورد 5 ألاف جهاز كاشف سريع عن الفيروس و5 أجهزة للتنفس بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري وهو حاليا في مرحلة متقدمة من التفاوض لاستيراد مخبر كامل للمساعدة في رفع القدرات الوطنية للكشف عن الفيروس.

وبالموازاة مع ذلك، ذكر قسوس أن "المجمع الصناعي وباعتباره مؤسسة مواطنة قام بعملية تعقيم واسعة عبر بلدية ماسرة بالتعاون مع السلطات المحلية، كما تبرع بمواد التنظيف والتعقيم الصحي للعديد من الجمعيات التي تطوعت في إطار الحملة الولائية للوقاية من فيروس كورونا".

وفي هذا الصدد، قال أن المجمع الصناعي سيقوم بدعم تكتل جمعوي يتكون من عشرين جمعية، بمادة التعقيم وبالملصقات والمطويات التحسيسية الوقائية.

وأشار إلى أن مطاحن سيدي بن ذهيبة (فرع من المجمع الصناعي) و بهدف كسر المضاربة و توفير المادة، قامت بفتح 6 نقاط ببلديات مستغانم وصيادة وماسرة لبيع الفرينة مباشرة للمواطنين وبالأسعار المقننة.