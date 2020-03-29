أوقفت مصالح الأمن الولائي لوهران مساء أمس السبت، تزامنا واليوم الأول من الحجر الصحي الجزئي بهذه الولاية، 27 شخصا لم يحترموا هذه التدابير، حسبما علم اليوم الأحد من هذه الهيئة الأمنية.

وتم توقيف هؤلاء لتواجدهم خارج منازلهم في التوقيت المعني بإجراء الحجر الصحي، الذي أقرته السلطات العليا للبلاد لمنع تفشي فيروس كورونا والذي يمتد من السابعة مساءا إلى غاية السابعة صباحا من اليوم الموالي، أين تم تحويلهم قصد فحص الهوية قبل توجههم وحثهم على البقاء في منازلهم، وفق ما أوضحه نفس المصدر.

وأضاف أنه تم في ذات السياق, توقيف 125 مركبة للمراقبة كانت تجوب عبر طرقات الولاية خلال ساعات حظر التجوال.

وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنفيذ المخطط الأمني لقرار الحجز الصحي الجزئي ، الذي يهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المتفشي في العالم لا سيما وأن وهران قد سجلت على غرار عدد من ولايات الوطني بعض حالات الإصابة بهذا الفيروس.

ويحرص هذا المخطط على تنفيذ مختلف القرارات التي تخص الحجر الصحي الجزئي على غرار منع التجمعات لأكثر من شخصين والترخيص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء مع الحرص على الالتزام بالحجر الصحي الجزئي خلال الساعات المحددة له.