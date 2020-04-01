سجلت لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة طاهري محمد ببشار لنفسها، موقفا تضامنيا متميزا مع كافة مستخدمي الجامعة، من موظفين وعمال، بما فيهم أولئك ذوي الدخل الضعيف، حيث وافق أعضاءها بالإجماع على تجميد الاقتطاعات الخاصة لشهر أفريل، مع منح إعانة مالية لأولئك الذين يقل راتبهم عن 35 ألف دينار جزائري، كما أقرّت اللجنة إمكانية تنازل أساتذة الجامعة عن منحة العيد العالمي للعمال لهذه السنة، على أن يصبّ ما يتم جمعه في أقرب الآجال في الحسابات البنكية والبريدية لهؤلاء من ذوي الدخل الضعيف. واعتبر رئيس اللجنة، الأستاذ صابوني الحاج، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خلق جو تضامني حسب التصوّر الذي أقرّته الوزارة الوصية مؤخرا، مضيفا أنه كان بالإمكان تقديم ما هو أكبر لكن محدودية ميزانية اللجنة حالت دون ذلك.