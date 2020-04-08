قالت اللجنة الوزارية للفتوى إن ”احتكار ما يحتاج إليه الناس من السلع ورفع أسعارها وخلق الندرة من الكبائر”، داعية إلى ”التحلي بالتكافل والتضامن خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الناس”. ودعت اللجنة، في بيان لها يوم الثلاثاء، إلى التحلي بـ”خلق الأنبياء واقتفاء دأب الأتقياء في التآخي والتكافل والتضامن وقت الحاجة لاسيما في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها الناس”. كما حثت اللجنة المواطنين على التحلي ”بالحكمة في التعامل مع الأهل وتجنب الخلافات خاصة في هذه الظروف الصعبة، واستحضار معاني السكينة والتمسك بالوحدة الدينية التي تجمع الكلمة وترسخ دعائم الأخوة بين أبناء الوطن الواحد، وتقوي أواصر الترابط والتلاحم والتراحم بينهم”. كما دعت إلى الابتعاد عن كل مشاحنة مع الغير وعن إثارة القلق والاضطرابات ببث الإشاعات الزائفة وتداولها، مما يضرب القيم والأخلاق.