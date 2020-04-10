استقال ستة من أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة، بطل الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، من مناصبهم، أمس، احتجاجا على أسلوب النادي في التعاطي مع بعض المشكلات والتداعيات المالية لأزمة فيروس كورونا، لتلوح في الأفق بوادر أزمة قوية. ومن بين المستقيلين، اثنان من نواب الرئيس الأربعة، وهما إيميلي روسود وأنريكي تومباس، إلى جانب المديرين الأربعة سيلفيو إيلياس وخوسيب بونت وخوردي كالساميليا وماريا تيكسيدور، وفقا لوكالة ”رويترز”. كما تظهر بوادر الأزمة القوية في النادي بتوجيه إميلي روسود، نائب رئيس النادي المستقيل مع 6 من أعضاء من مجلس الإدارة، اتهامات بسرقة خزينة النادي الكتالوني. وصرح روسود، للإذاعة الكتالونية: ”أعتقد أن شخصا ما وضع يده في خزينة النادي”. مضيفا: ”تم دفع مليون أورو لشركة مقابل وظيفة يبلغ سعرها في السوق 100 ألف أورو”. وقال: ”من المتهم؟ بالتأكيد شخص ضمن مجلس الإدارة، ولا أعرف من هو، لكن يمكن أن يكون لديك شكوك”.