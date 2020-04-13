شاهد سكان قرية كبوه الإندونيسية أشباحا تقفز مرتدية لباسا أبيض بالكامل لتفاجئ المارة ثم تختفي تحت ضوء البدر. وأوضحت رويترز أن ذلك ليس أمرا خارقا للطبيعة، فقد نشرت القرية هذه الأشباح لتقوم بدوريات في الشوارع على أمل أن تفلح الخرافات القديمة في إبقاء السكان في منازلهم. وقال قائد فريق شبان القرية الذين نسقوا مع الشرطة بشأن هذه المبادرة ”أردنا أن نكون مختلفين ونشكل أثرا رادعا لأن ”بوكونج” مخيف ومرعب”. وعادة ما يكون شبح الكفن المعروف باسم ”بوكونج” متشحا بالكامل بالأبيض ويكون وجهه شاحبا بفضل مساحيق بيضاء بينما يحيط سواد الكحل بعينيه.

وفي الثقافة الفولكلورية الإندونيسية يمثل هذا الشبح أرواح الأموات الحبيسة، وعندما زارت رويترز قرية ”كبوه” مؤخرا بدا أن الاستراتيجية ”الخارقة للطبيعة” تأتي بنتيجة، إذ يركض القرويون فزعا لدى رؤيتهم للأشباح. وقال كارنو سوبادمو وهو أحد السكان ”منذ بدء ظهور بوكونج، لم يغادر الآباء والأطفال منازلهم”.