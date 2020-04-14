قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس الإثنين، على 3 إرهابيين إثر عمليتين بكل من عين الدفلى وسكيكدة..

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن العملية التي لا تزال متواصلة، حيث أفضت إلى استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف ورشاش خفيف من نوع RPK وقنبلتين تقليديتي الصنع و6 مخازن ذخيرة ونظارات ميدان، بالإضافة إلى أغراض أخرى.

وفي ذات السياق، قضت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ليلة أمس على إرهابي خطير خلال كمين بمنطقة جامع دي الخناق بالقل، ولاية سكيكدة.

وأضاف ذات البيان، أن الأمر يتعلق بأحد قيادات الجماعات الإرهابية المسمى "بولقرون خالد" المكنى "أبو ضرار"، والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

كما تم ضبط مسدس رشاشا من نوع كلاشينكوف و03 مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية.