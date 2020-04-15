وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسل قناة "سي أن أن" الأمريكية بـ"الثرثار"، بعد مشادة كلامية بينهما إثر إعلان ترامب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية.

ووقعت المشادة بين ترامب، والمراسل الصحفي بريان جيمس كارم، أمس الثلاثاء، خلال المؤتمر بالبيت الأبيض.

وانتقد كارم، ترامب واتهمه بالتهرب من مسؤولياته تجاه الأمريكيين، وقال: "تحدثت إلى مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأكدوا لي أنهم لا يزالون غير قادرين على الخضوع لاختبار كورونا وأنهم لا يزالون يتعايشون بشكل عادي دون تباعد اجتماعي كما هو متبع".

فرد ترامب على كارم بالتأكيد أن مسؤولية تنفيذ الاختبارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي متروكة للمحافظين.

وبعدما احتد النقاش بين ترامب والمراسل، أمر ترامب كارم بالسكوت، وقال له إنه إذا استمر بالكلام فسيغادر المؤتمر، وانتقل إلى صحفي آخر ليجيب عن سؤاله، واصفا كارم بـ"الثرثار".