أعلنت السلطات الفرنسية، أمس، أنه تم تسجيل إصابة 940 شخص بفيروس كورونا بين أفراد طاقم مجموعة حاملة الطائرات ”شارل ديغول”. وكانت وزارة القوات المسلحة الفرنسية قد أعلنت نهاية الأسبوع أن ثلث أفراد طاقم الباخرة يحملون فيروس كورونا. وتوصلت إلى هذه الحصيلة من الإصابات بعد تحاليل مخبرية شملت 1767 فرد من المجموعة العسكرية الجوية البحرية غالبيتهم من عناصر حاملة الطائرات ”شارل ديغول”، حيث كانت نتائج 668 منهم إيجابية، وضع واحد منهم في العناية المركزة. للإشارة، يبلغ عدد الطواقم العاملة على حاملة الطائرات شارل ديغول 5000 فرد.