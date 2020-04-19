أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة نحو 160 ألف شخص حول العالم، وفق حصيلة أعدّتها وكالة الأنباء الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية إلى غاية مساء السبت.

وسُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جرّاء الفيروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وشُخّصت أكثر من 2289500 إصابة رسمياً بالفيروس في 193 دولة منذ بداية تفشي الوباء.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 23227 وفاة من أصل 175925 إصابة، ثم إسبانيا مع 20043 وفاة من أصل 191726 إصابة، وفرنسا مع 19323 وفاة من أصل 151793 إصابة، والمملكة المتحدة مع 15464 وفاة من أصل 114217 إصابة.

وبلغت الوفيات في أوروبا السبت الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر 100505 حالة من أصل 1136742 إصابة.

الصين تتجاوز جائحة كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، في 18 أفريل، وهذا يعد أقل عدد منذ 17 مارس الماضي وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق لذلك.

وقالت اللجنة، اليوم الأحد، إن 9 من ضمن هذه الحالات تعود لأشخاص جاءوا من الخارج، أما الحالات الـ7 المتبقية فكانت منقولة محليا.

وأضافت اللجنة أن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44، بتراجع عن 54 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 82735، وحالات الوفاة 4632.

كوريا الجنوبية.. تراجع ملحوظ في عدد الإصابات

سجلت كوريا الجنوبية 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح أول مرة منذ شهرين تعلن فيها رقما أحاديا لعدد حالات الإصابة.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة اليومية انخفض إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ يوم 18 فبراير، وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد 10661 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 234.

وبلغ عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج 5 حالات، لتشكل 62.5% من إجمالي الحالات الجديدة.

أما حالات الشفاء فبلغت 8042 حالة، بزيادة 105 حالات خلال نفس الفترة.

الوفيات في الولايات المتحدة تقترب من 40 ألفا

ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 38900، كما تجاوز عدد المصابين 734 ألف شخص بحسب آخر الاحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأحد.

وسجلت ولاية نيويورك، المنطقة الأكثر تضررا في الولايات المتحدة، وفاة 13157 شخصا حتى الآن بسبب تفشي الفيروس.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أمس السبت، تسجيل 29980 إصابة جديدة في البلاد، ووفاة ما لا يقل عن 3700 شخص.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في عدد الوفيات والإصابات.

أوروبا تحتاج 500 مليار أورو لتعافي اقتصادها

قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، كلاوس ريجلينج، إن أوروبا ستحتاج إلى 500 مليار أورو أخرى من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتمويل تعافيها اقتصادها من تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف مدير الصندوق في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نشرت اليوم الأحد، أن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي.

وتابع: "أود أن أقول إننا نحتاج في المرحلة الثانية إلى 500 مليار أورو أخرى من المؤسسات الأوروبية، وربما أكثر من ذلك. من أجل هذا نحتاج لبحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضا استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص".

واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التاسع من أبريل على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار أورو.

واتفقوا أيضا على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها بنسبة 7.5% هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعها.

ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 أفريل.

ألمانيا.. 2458 إصابة جديدة

سجلت ألمانيا 2458 إصابة جديدة و184 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات إلى 139897 والوفيات إلى 4294.

وأظهرت بيانات لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد الحالات الجديدة أقل من 3609 حالات أعلن عنها أمس السبت.

كما تراجع عدد الوفايات حيث سجل أمس السبت 243 حالة و299 حالة يوم الجمعة.

واكتشف أكبر عدد من حالات الإصابة في بافاريا (36881)، وشمال الراين - وستفاليا (28006)، وبادن فورتمبيرغ (27258)، وفي العاصمة برلين، تم تسجيل 5066 إصابة.

وأصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بسبب تفشي فيروس كورونا حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

القبض على 34 مخالفا لقرار منع التجول بالسعودية

قبضت السلطات الأمنية السعودية على 34 من المخالفين لقرار منع التجول في المملكة وغير الملتزمين بالإجراءات والاحترازات الصحية التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.

لا وفيات بالفيروس في تايلاند

قالت السلطات في تايلاند أنه تم تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس ولم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال تايسين وايزانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة فيروس كورونا، اليوم الأحد، إن السلطات سجلت 32 حالة إصابة جديدة، منها 28 في العاصمة بانكوك، ليصل الإجمالي إلى 2765 حالة، في حين لم تسجل وفيات جديدة، ليبقى عدد الوفيات في البلاد عند 47 شخصا.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في مختلف أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا، وتحتفظ إندونيسيا بالصدارة في قائمة دول المنطقة الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الوفيات والإصابات، إذ بلغ إجمالي الإصابات فيها 6248 والوفيات 535.

86 إصابة جديدة في سلطنة عمان

أكدت سلطنة عمان تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة على "تويتر" إن 15 حالة إصابة بالوباء تعود لمواطنين عمانيين، و71 حالة لغير العمانيين.

وأضافت أن العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة بلغ 1266، وعدد الوفيات 6.

وفي وقت سابق، توقعت وزارة الصحة العمانية وصول ذروة انتشار العدوى بالبلاد، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.