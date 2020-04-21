اقترحت لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي في البليدة، على الجهاز التنفيذي، التعجيل بتخصيص مركزي إنعاش متقدمين بالجهة الشرقية من الولاية، واحد على مستوى مستشفى مفتاح والثاني بعيادة بوڤرة، لاستقبال الحالات المرضية المستعجلة أو المصابة بأعراض فيروس كورونا، والتي يجد المسعفون أنفسهم مجبرين على تحويلها إلى المركز الاستشفائي بقلب مدينة البليدة، في غالب الأحوال، بقطع مسافة لا تقل عن الـ70 كيلومترا، وهو ما جعل الكثير من الحالات المحولة تفقد حياتها في الطريق، أو الوصول إلى استعجالات المستشفى في حالة متدهورة جدا... فهل يحقق الوالي هذا الطلب؟