وقف القائمون على برنامج ”تاريخ وأمجاد”، الذي يبث يوميا على التلفزيون العمومي الجزائري، على ما يمكن وصفه بجريمة مكتملة الأركان بعد أن اكتشفوا تدهورا أو لنقل ضياع العديد من المباريات الهامة في تاريخ الكرة الجزائرية والتي سعوا لإعادة بثها في هذا البرنامج. ونقل مصدر عليم بأن إعادة بث مباريات مثل نهائي كأس إفريقيا 1988 بين وفاق سطيف وإيوانيوانيو ونهائي كأس الجزائر 1984 بين مولودية وهران وجيل هندسة البناء واللقاء الودي الشهير بين الجزائر وجوفنتوس سنة 1985 ونهائي الكأس الأفروآسياوية بين الوفاق والسد القطري وغيرها من المباريات التاريخية باتت مستحيلة بسبب تدهور الشريط الأصلي وغياب نسخ أخرى منها، فيما لم يفض البحث في ملحقة الأرشيف بالكاليتوس عن مباريات أخرى هامة، مثل نهائي كأس إفريقيا للأندية البطلة سنة 1981 لشبيبة القبائل أمام فيتا كلوب، لأي نتيجة إيجابية، وسط مخاوف من أن يكون قد ضاع بشكل نهائي، مثله مثل عديد المقابلات الأخرى الهامة ومنها نهائيات كؤوس الجزائر لسنوات 1971 و1974 و1977 و1978 و1980 و1981 والتي لم يظهر لها أي أثر، فمن هو المسؤول عن ضياع هذه الكنوز التاريخية؟